O vice-prefeito de Epitaciolândia, interior do Acre, Antônio José Soares do Nascimento, de 44 anos, apresentou melhora no quadro de saúde e foi transferido para o Hospital do Idoso, no último dia 18. O gestor foi internado no dia 6 de março com 60% dos pulmões afetados pela Covid-19. Do G1 Acre.

Nascimento está sem oxigênio há três dias e se alimentando sozinho.

Ele estava no Instituto de Traumalotogia e Ortopedia do Acre (Into-AC), onde fica o hospital de campanha de Rio Branco, e foi um dos pacientes selecionados para ser transferido para Manaus após o sistema de saúde acreano entrar em colapso. Contudo, ele e a família não aceitaram continuar o tratamento no estado vizinho, após serem informados que não poderia ir nenhum acompanhante.

“Ele já está bem melhor, acredito que deve ter alta nas próximas 24 horas. Não é certeza, porque o médico pediu os últimos exames para saber se está tudo bem e preparado para ter alta. Conversei com o médico dele na porta do hospital e ele disse que ia aguardar o resultado os exames”, revelou a namorada do vice-prefeito, Rosalina Westemaier.

Rosalina destacou que a expectativa agora é para que os resultados dos exames sejam positivos. “Que esteja dentro dos padrões de alta. Em nome de Jesus vai ter alta, ele está bem melhor, está há três dias sem oxigênio. Acredito que o susto passou, tivemos momento de desespero e angústia mesmo, mas acredito que o medo e terror passaram”, comemorou.

