Assessoria – O líder do Governo na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Pedro Longo destacou nesta terça-feira (23) a coragem e a ousadia do governador Gladson Cameli em adquirir 700 mil doses da vacina Sputnik V para imunizar toda a população acreana que não tenha sido contemplada pelo programa nacional.

Para Longo, além de salvar centenas de vidas, o ato permitirá acelerar a retomada das atividades econômicas e propiciar a geração de empregos e renda para a população.

O parlamentar pediu ainda para que a bancada federal de deputados e senadores fique em contato com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para que acelere a liberação do imunizante, que já está sendo utilizado em dezenas de países.

“Importantes as decisões do governador em lutar pela vida dos acreanos neste momento tão delicado da pandemia. A compra das vacinas e o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, além das outras medidas de segurança, são os únicos caminhos que temos para vencer esse vírus”, comentou.

Cadastro de reserva

Longo destacou ainda o esforço de toda equipe do executivo em iniciar a convocação do cadastro de reserva da Polícia Militar.

“Mesmo com todas as limitações financeiras impostas por este período de pandemia, houve um esforço hercúleo em encontrar margem no âmbito da Lei de Responsabilidade Fiscal para iniciar a convocação de duzentos integrantes do cadastro de reserva”, apontou.

Sobre este tema, o deputado esclareceu que o governo irá enviar um Projeto de Lei (PL) para a Aleac, com o objetivo de transpor os integrantes não convocados para compor o cadastro de reserva do Corpo de Bombeiros – o que deve ocorrer em breve.

“Com esta providência será possível aproveitar as vagas existentes na corporação dos Bombeiros para fazer o chamamento de novos integrantes de cadastro residual, realizando o sonho destes jovens”, finalizou.

