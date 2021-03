Governador Gladson Cameli debate pautas da Defensoria Pública na manhã desta terça-feira, 23 – Foto: Golby Pullig/Ascom DPE

Assessoria – A defensora-geral do Acre, Simone Santiago, recebeu na manhã desta terça-feira, 23, o governador Gladson Cameli para reunião institucional da qual participaram a subdefensora-geral, Roberta Caminha, e a corregedora-geral, Fenísia Mota. Entre os assuntos discutidos, o principal deles tratou sobre a construção da sede própria da Defensoria Pública do Acre.

O projeto arquitetônico do prédio que será construído no centro da cidade, em terreno doado pelo Estado no início do mandato do governador, foi apresentado por meio de vídeo. Na pauta da reunião constou, ainda, a reforma de prédios para abrigar núcleos nos municípios como em Cruzeiro do Sul e Xapuri.

Gladson Cameli destacou que quer uma Defensoria Pública forte. “O Estado não está acima de vocês. O que puder ser feito, nós vamos fazer”, afirmou acrescentando que o Acre ganha com uma obra dessas na geração de emprego e renda. Para o governador, sair do gabinete e visitar as instituições parceiras é uma meta de gestão. “Quero sair, estar mais perto. Vim para agradecer e dar encaminhamento a estas pautas importantes para a população do nosso estado”, disse.

Para a defensora-geral, Simone Santiago, hoje foi um dia de agradecimento. “Desde o início da pandemia o governo tem apostado, investido, na Defensoria Pública. A doação do terreno é uma prova disto. Durante este tempo continuamos tocando as atividades, inclusive com o crescimento do nosso atendimento. Tivemos que nos reinventar, criar novos mecanismos de atendimento à população”, lembra a defensora-geral considerando que agora que as pessoas estão aprendendo a lidar melhor com os meios virtuais, elas têm mais acesso aos serviços da DPE.

Com o aval do governador para os projetos apresentados, a Defensoria dará continuidade ao andamento do processo para a assinatura da ordem de serviço que marcará o início da construção da sede própria em Xapuri. Esta foi a segunda visita institucional do governador Gladson Cameli à Defensoria Pública do Acre.

