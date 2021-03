Em tempos de pandemia a prefeitura de Epitaciolândia tem buscado alternativas para atender ao público, prova disso é a ação inovadora da Secretaria Municipal de Educação, onde neste final de semana realizou a Abertura oficial do ano letivo de 2021 na comunidade Filipinas.

O evento aconteceu na Escola Maria Cristina Nogueira Medeiros que fica situada dentro da Fazenda Filipinas do outro lado do Rio Acre, o evento contou com a presença da secretária de educação Eunice Maia Gondim, coordenadores estaduais e municipais professores e o gerente da referida fazenda.

Inscreva-se na Página do Facebook 3 de Julho Notícias, Twitter 3 de Julho Notícias e seja membro e assista aos Vídeo do Youtube no 3 de Julho Notícias.

Segundo a Secretária a Semed tem se preparado para esse momento. “Nós temos estudado a situação de cada comunidade para definir de que forma vamos levar as aulas de forma remota durante essa pandemia, nossa equipe não tem medido esforços para que cada aluno por mais longe que esteja tenha a atenção necessária durante esse período de isolamento social.”

“Queremos dar as boas-vindas aos nossos alunos, professores e servidores da educação em geral, sabemos das dificuldades, más sabemos que temos uma equipe competente e compromissada com o ensino. Por isso, quero parabenizar a todos e desejar boa sorte a todos nessa nova jornada. Pontuou Sérgio Lopes.

E veja também no Plantão 3 de Julho Noticias:

Veja o Vídeo Abaixo: Após a forte chuva que caiu na região do Alto Acre, um trecho da BR-317, na altura do km 264, a 28 km do município de Epitaciolândia, rompeu totalmente e deixou pelo menos três cidades isolada na região: Epitaciolândia, Brasiléia e Assis Brasil.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.