Brasil 247 – “Os inimigos das forças progressistas estão em movimento”. Esse é o alerta do jornalista Breno Altman ao salientar que não está consolidada a vitória obtida pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, após decisão do ministro do STF Edson Fachin ao anular as sentenças da Lava Jato.

“Não podemos achar que o lavajatismo está morto, derrotado e que tudo está resolvido. Ocorrerá uma contra-ofensiva para retroagir nas decisões que beneficiaram o ex-presidente, assim como o bolsonarismo também não está ferido de morte”, alertou o jornalista, em participação nesta segunda-feira (22) no programa Bom Dia 247.

Em sua visão, o cenário do campo progressista é “frágil” e “não é hora para euforia ou devaneios”.

“Os grandes inimigos das forças progressistas estão em movimento e possuem reservas políticas, financeiras, midiáticas internacionais para se reorganizar ‘, conclui.

