Na manhã desta Segunda-feira (22), o Prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, juntamente com os Vereadores Wendell Gonçalves, Francisco Moura e Adelson Cunha, estiveram visitando o andamento dos trabalhos de recuperação da obra do ginásio de esportes.

Na ocasião Prefeito e Vereadores discutiram sobre o processo de cada etapa de recuperação a ser feita.

Inscreva-se na Página do Facebook 3 de Julho Notícias, Twitter 3 de Julho Notícias e seja membro e assista aos Vídeo do Youtube no 3 de Julho Notícias.

No momento o empreiteiro está refazendo o piso para possibilitar segurança aos atletas no ato da prática esportiva e posteriormente serão feitas melhorias nos banheiros, resolução de infiltrações, etc.

De acordo com o Prefeito, a obra estará pronta na segunda quinzena de Abril.

Os Vereadores agradeceram o convite de Jerry destacando que ginásio é muito importante para a população Assisbrasiliense.

E veja também no 3 de Julho Noticias:

Veja o Vídeo Abaixo: “Já são cerca de 6 pessoas beneficiadas, com toda proteção da máquina do Estado. Enquanto as famílias do Brasil ficam sem auxílio, sem emprego e sem vacina, os beneficiários do Bolso Família já contam com: rachadinhas do salário de funcionários fantasma, 89 mil parcelados na conta da esposa, milhões em dinheiro vivo não declarado, dezenas de imóveis suspeitos e mansão própria de seis milhões de reais”, diz a narração.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.