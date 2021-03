Visando atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da covid-19, o deputado federal Jesus Sérgio (PDT) protocolou nesta segunda-feira (22) um requerimento de indicação nos Ministérios da Economia e da Cidadania, onde solicita uma renda emergencial no valor R$ 600, para o setor cultural, incluindo povos indígenas que vivem do turismo e atividades culturais em suas aldeias.

No requerimento, o parlamentar afirma que o setor cultural vem sofrendo forte impacto em suas atividades em decorrência das ações que objetivam a contenção da transmissão do novo coronavírus e a redução do número de casos em todo o país. “Por trás do cancelamento de cada evento e da paralisação de novos projetos existem trabalhadores do setor e suas famílias que perderam renda e enfrentam esse momento com privações e grandes dificuldades financeiras para honrar seus compromissos e garantir vida digna”, ressaltou Jesus Sérgio.

Ainda no documento enviado aos ministérios, Jesus Sérgio ressalta como o setor cultural é importante para a geração de renda dos povos indígenas. “Além disso, no Acre e em outros estados da Amazônia os povos indígenas geram renda com atividades turísticas ao receberem em suas aldeias, brasileiros e estrangeiros que pagam para conhecer sua cultura, tradições, produções artísticas, alimentação, produtos da medicina tradicional e costumes”, destacou o parlamentar.

