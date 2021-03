Assessoria – Em resposta ao furto registrado na manhã de sábado, 20, ocorrido no Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into/AC), o governo do Estado, por meio da administração do hospital, já solicitou à Polícia Civil agilidade nas investigações para a responsabilização dos autores do crime, tendo em vista a gravidade do delito.

Os fios de alta tensão eram equivalentes a 60 metros de cabos que serviriam para a instalação de uma usina de oxigênio, garantindo a expansão da capacidade de produção para atendimento dos pacientes internados com coronavírus.

“A polícia foi acionada e já esteve lá pra iniciar a coleta de informações para início das investigações. Foi um delito inconcebível, uma atitude desumana e irresponsável, que ciente ou não, poderia ter colocado em risco a vida de pessoas que estão internadas. Quem fez tem que ser responsabilizado”, disse o governador Gladson Cameli.

Segundo a diretora responsável pelo Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre – Into/AC, Lorena Seguel, a instalação era pra ter ocorrido na sexta-feira, 19, contudo, devido às condições de chuva, não foi possível realizar o procedimento, e quando a equipe retornou na manhã deste sábado, 20, deu por falta da fiação, e logo percebeu que o material havia sido furtado. O prejuízo é de R$ 16 mil reais.

“Graças a Deus não houve danos ou prejuízos a saúde das pessoas causados pelo furto da fiação, pois a usina já estava funcionando, só precisava instalar os cabos para a expansão da capacidade de atendimento. Providenciamos novos cabos e foi feita a instalação da usina com sucesso, garantindo o suporte de atendimento”, explicou Lorena.

