Assessoria – Uma equipe da Associação Coração Solidário, esteve nesta sexta-feira, 19, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into-AC) onde distribuiu rosas para os profissionais de saúde e os internos da unidade hospitalar que podem acessar o solariun e área terapêutica.

O objetivo da ação, segundo a presidente da associação, Isabeli Araújo, é levar mais carinho, amor e afeto à equipe e aos pacientes. “Já estivemos aqui no ano passado e voltamos agora porque sabemos que os pacientes se sentem acolhidos, bem como os funcionários”.

A associação Coração Solidário atua com doações e ações junto aos pacientes com Covid-19 e aos familiares.

O enfermeiro e gerente de Assistência do Into-AC, Fábio Souza, agradeceu em nome da equipe e afirmou que “a atitude do grupo é animadora diante do difícil momento enfrentando no local com o aumento do número de internações por causa do coronavírus. Esse carinho faz toda a diferença “, destacou.

