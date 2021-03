Um desentendimento durante bebedeira acabou com o jovem Jocicleudo de Lima Costa, de 23 anos, ferido com um tiro de espingarda no rosto. O caso ocorreu na noite desse sábado (20) no Ramal do Paraíso, na zona rural da cidade de Sena Madureira.

Conforme a polícia, o tiro foi disparado pelo tio do rapaz, que ainda não foi localizado. As informações são de que eles estavam em um aniversário com outras pessoas quando começou uma discussão e os entraram em luta corporal.

Em seguida, a vítima teria ido embora com o irmão e no ramal foram surpreendidos pelo tio de Costa que estava com uma espingarda. Ao ver os rapazes, o homem efetuou um disparo que atingiu o rosto dele e outro que atingiu a região da clavícula do outro jovem.

Costa foi socorrido por populares e levado de barco até a cidade para receber atendimento no hospital de Sena Madureira. Ainda segundo a polícia, o irmão dele, que também ficou ferido, não foi localizado e o ferimento não teria sido grave.

A direção do Hospital João Câncio, em Sena Madureira, informou que o rapaz continua na unidade e que, por conta da gravidade do ferimento, foi solicitada a transferência dele para o Pronto Socorro de Rio Branco, mas ainda estão aguardando liberação por parte da Regulação.

A delegada titular de Manoel Urbano e coordenadora responsável atual da Regional do Purus, que está de plantão em Sena Madureira no final de semana, Mariana Gomes disse que tomou conhecimento do caso por meio da mídia e que já iniciou as investigações.