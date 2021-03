Assessoria – Com objetivo de um atedimento médico mais rápido nas regiões mais distantes, o Governo do Estado do Acre colocou à disposição o avião Harpia 2 para os atendimentos da mesorregião do Vale do Juruá. Neste sábado, 20, duas grávidas em estado grave foram transferidas de Tarauacá para Cruzeiro do Sul.

As duas pacientes estavam com complicações na gravidez. Uma das gestantes está com 37 semanas e uma segunda com 28 semanas de gestação.

As gestantes foram transferidas da maternidade Ethel Muriel Geddis, em Tarauacá para a Maternidade de Cruzeiro do Sul. A aeronave utilizada foi o Hárpia 02 em acordo operacional com a Secretaria de Estado de Saúde e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

“As aeronaves do grupamento aéreo do Estado do Acre (Ciopaer), têm se mostrado a cada dia mais importantes no auxílio às mais variadas demandas de apoio aos municípios distantes da capital Rio Branco, principalmente nos acordos de cooperação com a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e Samu, onde são transportados diariamente insumos, materiais hospitalares e pacientes”, destacou o comandante da aeronave Renato Nascimento.

