Com os cuidados devido a Pandemia, os parlamentares seguem com os trabalhos na câmara municipal, trazendo os principais problemas da cidade e apontando soluções que possam ajudar o executivo a trazer respostas a sociedade.

Vamos trazer agora um breve resumo dos assuntos tratados pelo parlamento neste dia.

JOAO KELEU (PP)

O vereador João Keleu, participou da sessão nesta quinta-feira, 18, e destacou a visita que realizou nas travessas do Bairro do Igarapé Preto juntamente com o Secretário Municipal de Obras, Josinaldo Batista e o secretário adjunto, seu Manoel, para juntos discutirem e buscarem soluções de melhorias para a trafegabilidade nas vias do bairro;

Outra visita realizada pelo vereador e destacada no seu discurso foi no cemitério;

CLERTON SOUZA (PSD)

O vice-presidente da Câmara de Vereadores, Clerton Souza, parabenizou a bancada federal do Estado do Acre por alocar recursos federais para aquisição de vacinas contra a Covid para o Estado do Acre. Dessa forma, será possível a vacinação em massa da população acreana;

Como indicação, Clerton solicitou à Secretaria Municipal de Obras que a mesma possa realizar a recuperação da Avenida Coronel Mâncio Lima, atrás do PAN.

MARCIO DA FARINHA (PSDB)

Márcio da Farinha usou seu tempo para encaminhar ofício à deputada federal Mara Rocha a alocação de uma emenda parlamentar com o objetivo de o município adquirir quatro tratadores tobata para atender comunidades do rio Valparaíso.

ZALDO MOTOTAXI (PROS)

O representante dos mototaxistas no parlamento, vereador Zaldo trouxe em seu discurso o pedido de limpeza junto ao DEPASA da caixa d’água da Avenida Beira Rio no Bairro Miritizal;

Zaldo agradeceu a gestão municipal pelos serviços realizados nestes primeiros meses de gestão e ao secretário Igor neves pelo atendimento solícito as demandas encaminhadas pelo parlamentar;

Por fim, o vereador encaminhou ofício a Diretora- Presidente do Detran do Estado do Acre, Tainara Martins, para que a mesma possa verificar a possibilidade do Detran parcelar débitos de veículos que estão retidos no pátio da 1ª Ciretran de Cruzeiro do Sul.

ALTEMAR (MDB)

O Representante da Vila Santa Rosa, vereador Altemar encaminhou ofício à deputada federal Jéssica Sales para que a mesma possa alocar uma emenda parlamentar para construção de dois poços artesianos no ramal da Mariana I, sendo um no início e outro no final do ramal.

COSMO (MDB)

O vereador Antônio Cosmo, encaminhou ofício à deputada federal Jéssica para que a mesma possa alocar uma emenda parlamentar para aquisição de placas solares para comunidades do rio Juruá e outra para a construção de sistema de abastecimento de água na comunidade Jaburú, rio Juruá e outro na Comunidade Patoá, rio Valparaíso.

GILMAR DA SAÚDE (PDT)

Gilmar Giles, primeiramente agradeceu a presença do colega de profissão e vereador da cidade de Rio Branco, enfermeiro Adailton Cruz, no poder legislativo de Cruzeiro do Sul. Adailton veio visitar e assistir a sessão do Plenário da Casa;

Por último, Gilmar encaminhou ofício ao executivo municipal para que o mesmo possa modernizar o site institucional do município permitindo emissão de serviços básicos como contracheques e informações financeiras como cédula C;

Para finalizar o parlamentar requereu a Mesa Diretora uma Moção de Condolências a família de Valdemir Frota Braga, enfermeiro aposentado do município vítima de Covid 19.

ELTER NÓBREGA (PROS)

O vereador Elter não fez solicitação nem indicações da Tribuna mais realizou um discurso lamentando a morte do ex-líder sindical dos bancários no Acre e ex-deputado estadual Sérgio Tabuada. Bem como criticou a politica econômica do governo federal no que tange a redução do tamanho da instituição Banco do Brasil com fechamentos de agências em todo o país.

FRANCINEY FREITAS (PP)

O vereador franciney Freitas a Secretaria municipal de Obras a interferência em dois pontos do município que precisa ser coloca bueiros para q não haja prejuízos à trafegabilidade nessas ruas, trata-se da Rua Pedro Teles, Centro, próximo a casa da ex-vereadora Janete Ponce e o outro ponto Rua Tarauacá, bairro da Cohab.

Como ultimo ponto destacado o presidente desta Casa, parabenizou a atuação dos colegas vereadores e agradeceu pela harmonia que o poder legislativo tem trabalhando de forma conjunta na solução dos problemas da cidade de Cruzeiro do Sul.

ORDEM DO DIA

Na “Ordem do Dia” a única proposta apresentada foi pelo vereador Gilmar da Saúde que se trata da Moção de Condolências para a família do enfermeiro aposentado Valdemir Frota Braga, que faleceu vítima de complicações de Covid nesta semana.

A deputada federal Perpétua Almeida usou a tribuna da Câmara dos deputados para fazer um desabafo sobre a situação em que se encontra a saúde não só do Estado do Acre, como também em todo o Brasil. A parlamentar frisou a respeito das vacinas contra a Covid-19 e questionou quantas vidas poderia ter sido salvas se houvesse um plano de vacinação eficaz.

"Já são cerca de 6 pessoas beneficiadas, com toda proteção da máquina do Estado. Enquanto as famílias do Brasil ficam sem auxílio, sem emprego e sem vacina, os beneficiários do Bolso Família já contam com: rachadinhas do salário de funcionários fantasma, 89 mil parcelados na conta da esposa, milhões em dinheiro vivo não declarado, dezenas de imóveis suspeitos e mansão própria de seis milhões de reais", diz a narração.

