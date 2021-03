A Prefeitura de Cruzeiro de Sul, através da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte (Semtrans), realizou durante toda semana a revitalização das rotatórias da cidade, sendo 09 sustentáveis e 01 de concreto, além da implantação da sinalização vertical e horizontal nos bairros e no centro da cidade.

Já as pinturas, com sinalização horizontal, foram feitas na frente das instituições de saúde, na região central e nos bairros, com pintura de faixa de pedestres e indicação de lombadas.

De acordo com o secretário de trânsito, Francisco Fábio, a sinalização de trânsito é extremamente importante, sendo uma forma de orientar os condutores sobre as regras e condutas de trânsito, oferecendo assim uma trafegabilidade segura para motoristas, motociclistas e pedestres.

De acordo com os dados oficiais da própria secretaria, os números de acidentes nos locais onde existem as rotatórias sustentáveis apresentaram redução de aproximadamente 60% nos últimos 04 anos.

A Prefeitura recebe a parceria do Detran em algumas das ações, como a revitalização das pinturas das sinalizações horizontais. O Secretário Municipal de Trânsito disse ainda que as melhorias no trânsito da cidade ocorrem através de uma determinação do prefeito Zequinha Lima.

“Nosso prefeito Zequinha Lima solicitou que realizássemos estes serviços de revitalização das rotatórias e da sinalização vertical e horizontal no centro da cidade. Estamos levando estes serviços em vários pontos da cidade para melhorar nossa trafegabilidade e assim continuarmos diminuindo acidentes. Esse é nosso principal objetivo”, concluiu o secretário.

O Prefeito Zequinha Lima enfatizou a importância de manter a cidade bem sinalizada para oferecer uma trafegabilidade segura para motoristas, motociclistas e pedestres.

“Nossa gestão vai dar toda atenção na infraestrutura de nossas ruas, diante da necessidade do trânsito do município, pois o objetivo também é salvar vidas, diminuindo os riscos que os cidadãos possam sofrer nas vias públicas, deixando-as bem conservadas”, ressaltou o prefeito.

E veja também no Plantão 3 de Julho Noticias:

Veja o Vídeo Abaixo: A deputada federal Perpétua Almeida usou a tribuna da Câmara dos deputados para fazer um desabafo sobre a situação em que se encontra a saúde não só do Estado do Acre, como também em todo o Brasil. A parlamentar frisou a respeito das vacinas contra a Covid-19 e questionou quantas vidas poderia ter sido salvas se houvesse um plano de vacinação eficaz.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

E veja também no 3 de Julho Noticias:

Veja o Vídeo Abaixo: “Já são cerca de 6 pessoas beneficiadas, com toda proteção da máquina do Estado. Enquanto as famílias do Brasil ficam sem auxílio, sem emprego e sem vacina, os beneficiários do Bolso Família já contam com: rachadinhas do salário de funcionários fantasma, 89 mil parcelados na conta da esposa, milhões em dinheiro vivo não declarado, dezenas de imóveis suspeitos e mansão própria de seis milhões de reais”, diz a narração.

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.