A Prefeitura de Epitaciolândia, através da diretoria de cultura preocupada com o bem estar sócio cultural da juventude, vem dando apoio as atividades desenvolvidas por jovens fazedores de cultura de nosso município.

O grupo Juventude que Dança coordenado pela diretora de Cultura Enage Peres é composto pelos jovens: Nizo Ritchier, Maiane Sobrinho, Kiryan Rocha e Luzia Campos.

O objetivo desse projeto é trabalhar atividades artísticas e culturais, que servem como instrumento de expressão social e construção da identidade, onde se desenvolve o resgate de tradições culturais e sensibilização para o aprendizado desses jovens fazedores de cultura, que em breve estarão oferecendo oficinas de dança para outros jovens que tenham interesse de aprender a dançar.

O referido grupo agora também conta com o trabalho do professor Regis Silva e nesta semana eles fizeram uma apresentação na TV Universitária na Bolívia, onde mostraram algumas de suas coreografias e expressaram um pouco sobre a satisfação de estarem representando o município e a cultura Brasileira no programa de TV La Manana.

“É a prefeitura de Epitaciolândia, através da diretoria de Cultura, valorizando essa juventude que dança, criando oportunidades para jovens talentos! “destacou a Coordenadora Enage.

Enage Peres externou sua Gratidão ao Prefeito Sérgio Lopes pelo apoio aos projetos e ações culturais e também a Tv Universitária em nome da amiga Cláudia Pereira Rosado, pela oportunidade concedida aos jovens fazedores de Cultura, que receberam o convite de retornarem mais vezes ao programa.

