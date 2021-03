O prefeito Sérgio Lopes anunciou na manhã desta sexta-feira (19) que pagará o piso nacional do magistério. O comunicado aos professores foi feito em vídeo través da Assessoria de Comunicação.

O prefeito enfatizou que o pagamento integral do piso a todos os professores é uma promessa de campanha, onde ele e seu vice o Professor Soares, se comprometeram que dentro de 90 dias de gestão implementariam o piso nacional do magistério a todos os professores da rede municipal de ensino de Epitaciolândia.

“É com muita alegria que dou essa notícia a todos os nossos professores, já nesse final de mês estaremos pagando o tão sonhado piso nacional do magistério, sabemos que a valorização dessa categoria é garantia da formação de bons cidadãos, pois a educação é a forma mais rápida de melhorar a vida das pessoas. Porém, para que possam desenvolver um bom trabalho precisam ser valorizados com salários dignos e locais com boas condições de trabalho.” Destacou Sérgio Lopes.

