Visando o desenvolvimento da Cidade, o Prefeito do município de Rodrigues Alves, Jailson Amorim (PROS), assinou um convênio importante, com o Governo do Estado do Acre, no valor de R$ 153 mil, através do programa Operação Apoio.

A ação foi coordenada pelo Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (DERACRE). De acordo com o Prefeito Jailson Este recurso vai auxiliar o município na área de infraestrutura, como: remoção de entulhos, limpeza nas vias públicas, e desobstrução de bueiros principalmente nas áreas afetadas pelas enchente.

Vale destacar que essas ações vão ajudar o município no combate à dengue e malárias, pois diversos casos já foram registrados. É importante ressaltar a importância da parceria entre prefeitura e governo do estado neste momento difícil para todos nós.

A deputada federal Perpétua Almeida usou a tribuna da Câmara dos deputados para fazer um desabafo sobre a situação em que se encontra a saúde não só do Estado do Acre, como também em todo o Brasil. A parlamentar frisou a respeito das vacinas contra a Covid-19 e questionou quantas vidas poderia ter sido salvas se houvesse um plano de vacinação eficaz.

"Já são cerca de 6 pessoas beneficiadas, com toda proteção da máquina do Estado. Enquanto as famílias do Brasil ficam sem auxílio, sem emprego e sem vacina, os beneficiários do Bolso Família já contam com: rachadinhas do salário de funcionários fantasma, 89 mil parcelados na conta da esposa, milhões em dinheiro vivo não declarado, dezenas de imóveis suspeitos e mansão própria de seis milhões de reais", diz a narração.

