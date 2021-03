As declarações do economista foram rebatidas pelo ex-presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia – Foto: Abr

Brasil 247 – O ministro da Economia, Paulo Guedes, culpou a oposição da esquerda ao governo Jair Bolsonaro pelo dólar em R$ 5. Em entrevista aos jornais espanhóis Expansión e El Mundo, nesta sexta-feira, 19, Guedes comentou que a taxa de câmbio é resultado da pandemia e do problema político interno.

Ele disse aos jornais que a política foi dominada durante 30 anos pela centro-esquerda, colocando o PSDB, do neoliberal FHC, no meio disso. Este grupo – e não a política desastrosa do governo Bolsonaro – seria responsável pela desmoralização do Brasil no exterior.

“Por favor, invistam no Brasil”, implorou no encerramento da entrevista, ressaltando que o Brasil é um mercado de 200 milhões de consumidores.

As declarações do economista foram rebatidas pelo ex-presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia (DEM), que publicou nas redes sociais: “Passou de todos os limites. A desmoralização só aumenta”.

Passou de todos os limites. A desmoralização só aumenta. https://t.co/ranr58kGAN — Rodrigo Maia (@RodrigoMaia) March 20, 2021

