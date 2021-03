Ciro tem adotado um jogo sujo na internet. Exemplo disso é um perfil criado no twitter que usa aspectos da marca do 247 para fazer sua autopropaganda – Foto: Dir.: Nacho Doce – Reuters

Brasil 247 – O novo ataque do pedetista Ciro Gomes ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva mereceu uma resposta irônica de Fernando Haddad. “Aspirante a Lacerda não pode querer se passar por Getúlio”, postou Haddad, atribuindo a frase ao filósofo francês Voltaire, a quem constantemente são atribuídas falsas citações na internet.

Haddad, na prática, tratou Ciro como um impostor, que se passa por trabalhista, quando, na prática, busca alianças com a direita brasileira para atacar o ex-presidente Lula. Em entrevista recente à TV 247, o trabalhista histórico Vivaldo Barbosa disse que os brizolistas têm o dever de apoiar Lula em 2022.

Também em entrevista recente, Rui Costa Pimenta afirmou que Ciro é um impostor, que se vende como esquerdista, quando, na realidade, tenta ser mais uma carta da direita tradicional.

Como presidenciável do PDT, Ciro tem adotado um jogo sujo na internet. Exemplo disso é um perfil criado no twitter que usa aspectos da marca do 247 para fazer sua autopropaganda.

A deputada federal Perpétua Almeida usou a tribuna da Câmara dos deputados para fazer um desabafo sobre a situação em que se encontra a saúde não só do Estado do Acre, como também em todo o Brasil. A parlamentar frisou a respeito das vacinas contra a Covid-19 e questionou quantas vidas poderia ter sido salvas se houvesse um plano de vacinação eficaz.

"Já são cerca de 6 pessoas beneficiadas, com toda proteção da máquina do Estado. Enquanto as famílias do Brasil ficam sem auxílio, sem emprego e sem vacina, os beneficiários do Bolso Família já contam com: rachadinhas do salário de funcionários fantasma, 89 mil parcelados na conta da esposa, milhões em dinheiro vivo não declarado, dezenas de imóveis suspeitos e mansão própria de seis milhões de reais", diz a narração.

