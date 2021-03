O primeiro-secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, deputado Luiz Gonzaga (PSDB), chegou na noite desta sexta-feira (19) ao município de Marechal Thaumaturgo para visitar a Vila Restauração. O objetivo é ouvir a comunidade e saber as suas necessidades.

O deputado foi acompanhado pelo vice prefeito de Porto Walter, Guarsonio Melo (PSDB) e o vereador Marcio da Farinha (PSDB), de Cruzeiro do Sul. Ele também pretende visitar a Comunidade Restauração e povoados que ficam ao longo do Igarapé Tejo, afluente do rio Juruá.

De acordo com o parlamentar, a viagem é cansativa, “mas gratificante poder vir em locais em que o poder público muitas vezes não chega. Aqui vamos ter a oportunidade de conhecer de perto a necessidade dessas pessoas que vivem isoladas”, disse Luiz Gonzaga.

