Linha de produção da Saveiro na fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo, SP, em 2020 — Foto: Celso Tavares

Metro Poles – A Volkswagen do Brasil anunciou, nesta sexta (19/3), “a suspensão de atividades relacionadas à produção de todas as suas unidades no país, localizadas nos estados de São Paulo e Paraná”.

Segundo nota, a decisão começará a partir do dia 24 de março de 2021 e durará 12 dias corridos. “Com o agravamento do número de casos da pandemia e o aumento da taxa de ocupação dos leitos de UTI nos estados brasileiros, a empresa adota esta medida a fim de preservar a saúde de seus empregados e familiares. Nas fábricas, só serão mantidas atividades essenciais”, diz o comunicado.

Leia a íntegra do comunicado da VW:

“A Volkswagen do Brasil comunica suspensão de atividades relacionadas à produção de todas as suas unidades no País, localizadas nos estados de São Paulo e Paraná, a partir do dia 24 de março de 2021 por 12 dias corridos.

Com o agravamento do número de casos da pandemia e o aumento da taxa de ocupação dos leitos de UTI nos estados brasileiros, a empresa adota esta medida a fim de preservar a saúde de seus empregados e familiares. Nas fábricas, só serão mantidas atividades essenciais.

Os empregados da área administrativa atuarão em trabalho remoto. A medida foi tomada em conjunto com os Sindicatos locais.”

