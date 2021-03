Assessoria – Em tempos de pandemia a solidariedade anda ganhando destaque e alentando os corações aflitos. Um exemplo de humanismo diante das diversas dificuldades trazidas pela Covid-19 é a mobilização de projetos sociais que garantem a doação de oxigênio e outros insumos para o enfrentamento da pandemia.

Nesta sexta-feira, 19, o Acre recebeu a reconfortante notícia de mais uma doação de oxigênio, articulada pelo movimento SOS AM junto à multinacional Air Products, que trabalha com a venda de gases e produtos químicos.

A diretora administrativa da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), Muana Araújo, explica que o Estado fará toda a parte logística para garantir a chegada do insumo: “iremos providenciar todo o processo que envolve o transporte, armazenagem e envase dos cilindros, garantindo uma rotatividade célere e abastecimento das unidades que utilizam esse método para atendimento à demanda que os pacientes necessitam”.

A doação contribui para suprir o sistema de saúde por, pelo menos, três meses.

“Levando em consideração a nossa média de gasto mensal, essa quantidade é suficiente para utilização em, aproximadamente, 3 meses e somado ao contrato que temos com a empresa de fornecimento deste insumo, podemos afirmar que vivemos um momento relativamente tranquilo com relação ao abastecimento de oxigênio no nosso estado”, destacou a diretora administrativa, Muana Araújo.

O movimento

O movimento SOS AM é formado por 14 grupos voluntários que atuam no Amazonas com a finalidade de dar suporte à população mais frágil do estado no que se refere à assistência, alimentação, recursos e equipamentos. A união dos grupos se deu para unir forças em combate às fatalidades ocasionadas pelo novo coronavírus, principalmente depois de noticiada em todas as mídias a trágica informação de que o sistema de saúde havia entrado em colapso no Estado do Amazonas e o oxigênio acabado, em meados de janeiro de 2021.

Com a junção dos grupos, foi possível ampliar o alcance da ação que tem foco na arrecadação de recursos financeiros para serem convertidos principalmente na compra de oxigênio para a população enferma que depende do gás para viver.

Grupos da organização:

1 – SALAADA SOLIDÁRIO – @salaadasolidario;

2 – BORA AJUDAR – @borajudar;

3 – AMOR SEM CAÔ – @amorsemcao;

4 – INSTITUTO ÁGAPE -@institutoagapemanaus;

5 – PROJETO + AMOR – @maisamor.am;

6 – PROJETO SOMAR – @projetosocial.somar;

7 – TCHIBUM – @institutotchibum;

8 – MORADIA E CIDADANIA – @ongmoradiacidadaniaam;

9 – RAZÕES PRA ACREDITAR – @razoesparaacreditar;

10 – VIDA ATIVA;

11 – GLOBAL SHAPERS MANAUS – @globalshapersmanaus;

12 – INSTITUTO NOSSA JORNADA – @institutonossajornada;

13 – VOAA – @voaa_vaquinharazoes;

14 – SOMOS GAV – @somosgav.

