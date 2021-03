Na manhã desta Sexta-Feira (19), a Secretária de Saúde de Assis Brasil, Ivelina Marques, recebeu do Departamento de Atenção Básica da SESACRE (Secretaria de Estado de Saúde do Acre), a quantia de 11 termômetros digitais infravermelhos que serão destinados aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), que irão utilizá-los em suas visitas domiciliares auxiliando nos serviços da atenção básica do município.

Vale destacar que os termômetros são uma doação da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS) em parceria com a Atenção Primária à Saúde, do Ministério da Saúde.

De acordo com Ivelina, Assis Brasil tem 22 ACS e para que os 11 termômetros contemplem a todos, será seguido um cronograma de visitas domiciliares de forma que todos tenham acesso ao aparelho durante as visitações.

“A expectativa é que sejam doados mais 11 termômetros, mas por enquanto faremos uma programação para que todos usem igualmente os aparelhos,” disse a Secretária.

