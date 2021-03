O tradicional cultivo de mandioca deu lugar às plantações de citronela nos terrenos dos produtores do Badejo do Meio, em Cruzeiro do Sul. Uma planta de folhagem comprida, com aroma diferenciado, que possui inúmeros benefícios, além da rentabilidade econômica com a extração dos óleos, está sendo a aposta da cooperativa Coopercitro, formada por 26 produtores rurais.

“Esse é um grande exemplo de quando temos força de vontade as coisas acontecem. Assim será nossa gestão, queremos diminuir as distâncias entre o poder público e o produtor rural”, destacou o prefeito Zequinha Lima durante a visita.

Cada hectare de produção pode gerar uma lucratividade de aproximadamente R$40 mil para os produtores, após a venda dos óleos extraídos da planta. Os agricultores esperavam ansiosamente pelo funcionamento da fábrica. Na última semana, o prefeito Zequinha Lima esteve na destilaria junto com a equipe da prefeitura para analisar as necessidades do local, para que seja colocado em funcionamento.

O presidente da cooperativa, Francisco de Souza, o Sansinha, agradeceu a visita do prefeito na comunidade, e falou da expectativa de todos os produtores.

“Estou muito feliz. Pois o prefeito Zequinha e o vice-prefeito Henrique vieram aqui pessoalmente, dentro da nossa produção, ver a realidade. Estamos orgulhosos, como produtor, como presidente da cooperativa, e com muita esperança que a indústria vai funcionar para nos ajudar a produzir o óleo de citronela”, disse.

O vice-prefeito Henrique Afonso parabenizou a organização dos produtores e enfatizou o apoio da prefeitura no projeto.

“Esse é um investimento que vai gerar renda e emprego, inclusive com o estabelecimento de uma cadeia produtiva muito consistente, estou muito animado”, falou o vice-prefeito.

O prefeito Zequinha Lima ressaltou a importância de apoiar os produtores, e levar o exemplo deste tipo de produção do Badejo do Meio para outras comunidades rurais, e até para outros municípios da região, uma vez que a fábrica de extração dos óleos de citronela vai precisar de matéria prima para funcionar.

“É dando essa força, esse estímulo, injetando recurso a mais, vamos dar o retorno que as pessoas precisam. Essa produção é uma economia que estava se perdendo, e nós vamos colocar a fábrica que estava há quatro anos parada, para funcionar”, finalizou o prefeito.

