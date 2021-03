Com o crescente número de casos de dengue, acompanhado dos casos da covid-19, em toda a regional do Alto Acre e em Cobija-Bolívia, a Prefeitura de Brasileia articulou junto ao Governo do Acre e ao Ministério da Saúde (MS), a vinda do carro com o fumacê para realizar a dedetização nos bairros da cidade.

O fumacê é uma estratégia encontrada pelo governo para controlar as populações de mosquitos, e consiste em passar um carro que emite uma fumaça com baixas doses de um agrotóxico que elimina a maior parte dos mosquitos adultos presentes na região. Esta é uma técnica muito utilizada durante períodos de epidemia para eliminar mosquitos e evitar a transmissão de doenças como a dengue, a Zika ou a Chikungunya.

O cronograma de dedetização da cidade foi elaborado conforme o levantamento realizado pelo setor de endemias que identificaram os bairros com os maiores índices da doença na cidade.

O secretário municipal de saúde, Joãozinho Melo, falou a respeito da parceria e da ação realizada durante os três dias. “Essa é uma atividade que já vem sendo articulada desde de fevereiro, quando foi realizada uma reunião no Centro Cultural com representantes do MS e da Sesacre e os prefeitos do Alto Acre. Foram 3 dias de fumacê em 10 bairros de Brasileia, iniciando os trabalhos as 4hr da manhã parando às 8hr e retornando no período da tarde às 16hr seguindo até a noite”, falou Joãozinho Melo.

Após o período de duas semanas, a equipe retorna ao município para fazer o segundo ciclo de combate ao mosquito e assim diminuir os casos na regional. A operação é realizada simultaneamente com outras cidades vizinhas do Alto Acre, e visa baixar o máximo o número de casos da doença.

E veja também no Plantão 3 de julho noticias:

Veja o Vídeo Abaixo: Polícia arrasta trabalhadores que protestam contra salários atrasados na Semsur; Prefeito Bocalom diz que tem irregularidades e PM diz que ação foi a pedido da prefeitura.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.