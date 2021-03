Estando muito preocupado com o bem estar dos rodriguesalvenses, prefeito do município de Rodrigues Alves, Jailson Amorim, apresentou durante a sessão que aconteceu na noite desta quinta-feira (18), um projeto de lei que visa permitir que a prefeitura do município possa comprar imunizantes contra covid-19.

Além da aquisição das vacinas contra a Covid-19, o projeto apresentado prevê ainda a contratação em caráter de urgência de profissionais da saúde, como: médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogo, fisioterapeuta, assistente social e outros por meio de seletivo de currículo.

Como o projeto apresentado é de extrema importância para a saúde do município e sobretudo proporcionar uma qualidade de vida melhor para os moradores, o vereadores aprovaram por unanimidade para que dessa forma possa suprir as necessidades do município.

Esses profissionais além de auxiliar no combate à pandemia da Covid-19, atuarão também no combate e controle da dengue e da malárias no município de Rodrigues Alves, o que será de grande importância, pois estamos vivendo em um momento frágil em se tratando da saúde pública.

