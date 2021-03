O prefeito do Município de Assis Brasil, Jerry Correia, se uniu com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SESACRE) para adquirir para a saúde do município, o valor de R$ 810 mil em medicamentos, dentre esses medicamentos estão aqueles que estão sendo usados para tratar pacientes com Covid-19.

Com a chegada destes medicamentos no Acre, a Secretária Municipal de Saúde de Assis Brasil, Ivelina Marques, e a responsável pelo financeiro da Pasta, Antônia Rodrigues Camelo vieram para Rio Branco receber todos os medicamentos e assumir a responsabilidade de poder chegar com os insumos sem que haja imprevistos.

Em conversa com a equipe de reportagem do site 3 de Julho Notícias, a secretária Ivelina afirmou que todos esses medicamentos vão auxiliar os pacientes que procuram remédios na rede municipal, principalmente aqueles da atenção básica, como: remédios para hipertensos, diabéticos, analgésicos, anti-inflamatórios e remédios para Covid-19.

“O prefeito Jerry não tem medido esforços para que a saúde do município disponha daquilo que os moradores necessitam que é sua medicação, estamos deixando a farmácia do nosso município o mais preparada possível, pois a procura é grande e devemos sempre está cuidando para que não falte. Nessa remessa foram R$ 810 mil em medicamentos o que nos possibilitou adquirir uma grande número de remédios e hoje nossa equipe da saúde veio buscar toda essa demanda”, concluiu a secretária.

Vale frisar que esses medicamentos foram comprados com recursos próprios da prefeitura de Assis Brasil e aproveitou que chegou o período em que o Governo do Estado iria comprar medicamentos, e aproveitou para comprar na mesma leva, não só Assis Brasil, como também várias prefeituras do estado, pois quanto maior a quantidade de remédios, mais baratos fica.

