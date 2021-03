Uma mulher, identificada como Maria Antonia Vieira dos Anjos, de 33 anos, foi executada a tiros em frente da própria filha. O crime ocorreu nessa quinta-feira (18), em uma casa no Travessa Santa Rosa, Bairro Recantos dos Buritis, região do Segundo Distrito de Rio Branco. Com informações do G1 Acre.

Conforme a Polícia Militar, a filha da vítima relatou que ela e a mãe moram no bairro Rosa Linda e que tinham ido até o local para fazer as unhas. Foi quando dois homens arrombaram o portão do local e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra Maria. Em seguida, a dupla fugiu do local.

A filha de Maria relatou ainda que a mãe fazia parte de uma facção criminosa. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas, ao chegar no local, a vítima já estava sem vida.

O local foi isolado para o trabalho da perícia técnica e foi verificado que a vítima foi alvejada com ao menos cinco disparos. O corpo de Maria foi levado em seguida para o Instituto Médico Legal (IML).

As equipes das Polícia Militar ainda fizeram buscas na região, mas ninguém foi preso. O caso vai ser investigado pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP). Ainda segundo a PM, a motocicleta que a vítima estava foi entregue à família, após apresentação do documento do veículo.

