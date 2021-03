Assessoria – Diante do surto de casos de Covid-19 no Acre e visando a segurança e bem-estar dos funcionários e reclusos, o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) adquire equipamentos de desinfecção para a realização do procedimento de todos os prédios e unidades prisionais do estado, além de fornecer, gratuitamente, máscaras e materiais de higiene pessoal.

Somente nos últimos meses, foram adquiridas, por exemplo, bombas do tipo atomizador costal, que servem para combater pragas, insetos e ainda são utilizadas para controlar a dosagem das aplicações, evitando desperdícios. Com o equipamento e com os produtos que eliminam os organismos das superfícies, é possível fazer o procedimento de desinfecção em postos de serviço dos policiais penais, como guardas, guaritas, muralhas e alojamentos, além de repartições administrativas e áreas onde os presos se encontram reclusos.

Esse trabalho, realizado diuturnamente durante os últimos meses em que se estende a pandemia, também vem sendo complementado com o acompanhamento diário do próprio comitê de controle dos casos. Para o presidente do Iapen, Arlenilson Cunha, “é fundamental o suporte para todos os servidores, principalmente, para os que exercem suas funções no setor operacional. Por isso, solicitamos que continuem com o uso de EPIs [equipamentos de proteção individual], observando os protocolos expedidos por meio de decretos governamentais e portarias internas”.

Entre aquisições e doações, somente em fevereiro e março foram distribuídas, aos policiais penais e demais servidores do Iapen em todo o estado, as seguintes quantidades de EPIs e produtos de higiene pessoal: mais de 120 mil máscaras descartáveis, 75 mil gorros descartáveis, 19.887 máscaras (de tecido, cirúrgicas e protetores faciais do tipo N95), 1.415 litros de sabão em líquido, 690 protetores faciais, 300 kg de álcool em gel, 1.751 frascos de 500 ml de álcool em gel, 32 termômetros infravermelhos e 32 oxímetros, além de kits de limpeza, o que reforça o compromisso do Instituto de garantir todas as condições de segurança para conter o avanço do vírus que já vitimou mais de mil pessoas no Acre.

