Equipes de policiais civis e militares foram até o local e prenderam o suspeito de matar o colono – Foto: Polícia Civil O colono Manoel Ferreira de Souza, de 63 anos, foi morto com um tiro no pescoço durante um discussão na noite de quarta-feira (17) em um ramal no km 45 da BR-364, sentido Feijó/Manoel Urbano.

O suspeito foi preso pelas polícias Civil e Militar de Feijó, nessa quinta (18). Segundo as investigações, os dois envolvidos estavam ingerindo bebidas alcoólicas quando Souza falou que o suspeito não tinha coragem de atirar nele, que só atirava em animais na mata. Os dois começaram a discutir e o suspeito falou que tinha sim coragem de atirar no colono. Após isso, ele pegou uma arma de fogo e disparou na altura do pescoço da vítima, pegando parte da mandíbula. O homem morreu no local. Já na madrugada de quinta, a polícia foi informada do crime e montou uma equipe para ir até o local. O corpo da vítima também foi levado para a cidade para exames cadavéricos no hospital. As Informações e do G1 Acre

