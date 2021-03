Sesacre entrega 895 Termômetros Digitais Infravermelho aos municípios do Estado – Foto: Júnior Aguiar

Assessoria – A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), por meio do Departamento de Atenção Primária à Saúde (DAPS), entregou na manhã desta sexta-feira, 19, às Secretarias Municipais de Saúde, 895 termômetros digitais infravermelho que foram enviados pela Organização Pan-Americana da Saúde – OPAS/OMS em parceria com a Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde – SAPS/MS.

Em sua fala, o secretário de Estado de Saúde, Alysson Bestene, destacou que o objetivo é contribuir nas ações de monitoramento domiciliar de síndrome gripal leve, realizada pelo agente comunitário de Saúde do município.

“Essa ação é decorrente da parceria entre Ministério, Estado e Municípios, com o objetivo de fortalecer as ações de saúde das equipes das Unidades Básicas de Saúde e com isso acompanhar e monitorar os casos de síndrome gripal leve do território” afirma.

A distribuição será feita aos municípios, e cada município fará a entrega para a realização da visita domiciliar. A gerente do Departamento de Atenção Primária à Saúde, Érica Faria, enfatiza que o foco é acompanhar o usuário que está com a síndrome. “Esse acompanhamento é importante para que o Agente de Saúde, durante a visita domiciliar, possa verificar a situação do paciente e juntamente com a equipe de saúde conduzir o caso da melhor forma”, ressalta.

O Superintendente do Ministério da Saúde no Acre, Éden Miranda, destaca que a entrega dos termômetros é fruto de uma parceria que vem sendo fortalecida ao longo dos tempos. “Podemos dizer que esta ação que ocorre hoje é resultado de uma parceria entre a União o Estado e o município para contribuir no combate à pandemia”.

O vice-presidente do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Acre (COSEMS), Vitor Martineli, também esteve presente na solenidade. Durante seu discurso, afirmou a importância da união nesse momento de pandemia. “Estamos passando por um momento delicado, onde a união é fundamental. Quero agradecer ao nosso secretário de Saúde Alysson Bestene, ele tem sempre nos dado todo o apoio necessário, além do trabalho em harmonia e união entre município e o Estado”.

Participaram da entrega os municípios de Acrelândia, Brasileia, Bujari, Plácido de Castro, Porto Acre, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira, Senador Guiomard, Tarauacá e Xapuri.

Veja o Vídeo Abaixo: A deputada federal Perpétua Almeida usou a tribuna da Câmara dos deputados para fazer um desabafo sobre a situação em que se encontra a saúde não só do Estado do Acre, como também em todo o Brasil. A parlamentar frisou a respeito das vacinas contra a Covid-19 e questionou quantas vidas poderia ter sido salvas se houvesse um plano de vacinação eficaz.

