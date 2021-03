Secretária de Turismo, Eliane Sinhasique, disse que parceria com a ATN/Microsoft é fundamental para o empreendedorismo no Acre – Foto: Arquivo.

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (Seet), assinou, neste mês de março, um termo de cooperação com a Associação Telecentro de Informações e Negócios/Microsoft (ATN), que possibilita a oferta gratuita de mais de 60 cursos online na área da tecnologia para toda a população do Acre. As inscrições são feitas pelo site http://cursosgratuitos.atn.org.br/.

A ATN é uma organização da sociedade civil de interesse público (Oscip), entidade sem fins lucrativos, criada em 2006, com atuação em todo o território nacional. O intuito da associação é buscar melhores condições sociais e econômicas por meio da inclusão digital. Com a implantação de telecentros aliada a parceiros, disponibiliza diversos serviços que contribuem para o desenvolvimento das pessoas e das comunidades. A sua missão é construir parcerias para que telecentros e demais organizações contribuam para a transformação social por meio de tecnologias da informação e comunicação.

Treinamento de Word, Excel e Power Point, desenvolvimento de jogos e aplicativos e até mesmo como realizar reuniões online são alguns dos cursos disponíveis para o público que ainda não possui o domínio das ferramentas tecnológicas e quer se colocar no mercado de trabalho usufruindo dos recursos digitais.

Para a secretária de Empreendedorismo e Turismo, Eliane Sinhasique, essa parceria com a ATN/Microsoft é fundamental para o empreendedorismo no Acre, pois, na era digital, aprender a usar as ferramentas adequadas é fundamental, já que são muito utilizadas nos negócios, estudos e comercialização de produtos. “Uma das queixas mais recorrentes dos empresários é que, ao contratar pessoas, existe, na maioria das vezes, a falta de qualificação e de conhecimento tecnológico das ferramentas disponíveis para operacionalizar melhor os seus negócios”, afirma.

A ATN também desenvolve atividades como gestão de redes de telecentros, intercâmbio com universidades para pesquisa, desenvolvimento de novas tecnologias e metodologias para capacitação do pessoal dos telecentros e usuários e participação em redes de colaboração, conhecimento e negócios.

