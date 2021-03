Rachadinhas do salário de funcionários fantasma, 89 mil parcelados na conta da esposa – Foto: Reprodução

Brasil 247 – O youtuber Felipe Neto, que conseguiu na Justiça suspender a investigação promovida por Carlos Bolsonaro por ter chamado o presidente de genocida, publicou um vídeo satirizando os escândalos da família Bolsonaro.

Nele, é promovido o chamado “Bolso Família”.

“Já são cerca de 6 pessoas beneficiadas, com toda proteção da máquina do Estado. Enquanto as famílias do Brasil ficam sem auxílio, sem emprego e sem vacina, os beneficiários do Bolso Família já contam com: rachadinhas do salário de funcionários fantasma, 89 mil parcelados na conta da esposa, milhões em dinheiro vivo não declarado, dezenas de imóveis suspeitos e mansão própria de seis milhões de reais”, diz a narração.

BOLSOFAMÍLIA… O grande projeto de Jair Bolsonaro! pic.twitter.com/Gvm722Syyx — Felipe Neto (@felipeneto) March 19, 2021

