O clima no MDB, que foi sempre aparente calmaria e com a liderança consolidada do deputado Flaviano Melo, parece ganhar ares diferente com as articulações do senador Márcio Bittar, que sonha em comandar a sigla no estado.

A briga que era apenas interna, ganhou exposição pública depois da reaproximação do partido com o governador Gladson Cameli, que para reatar a boa relação, exonerou Edvan Maciel da SEPA – Secretaria de Produção e Agronegócio e deixou sob comando do MDB.

Ao acertar com Márcio Bittar sobre o retorno da sigla para o governo, Gladson certamente achou que a indicação do titular escolhido, o Pecuarista Neném Junqueira já seria consenso no partido. Acontece que nem no MDB Junqueira é filiado, correu às pressas para pedir desfiliação do PSL e assinar a ficha no Glorioso.

Márcio, tratou a entrega da SEPA como uma cota de Gladson para ele próprio e não combinou com as principais lideranças sobre a indicação. O fato é que o partido vive uma crise interna e com o ego de Márcio Bittar sendo maior que o partido, a coisa tende a piorar.

Em breve, o MDB terá eleições para a escolha da nova executiva estadual, hoje dirigida por Flaviano, que percebeu que Bittar está sendo uma ameaça. O fato é que o glorioso está pequeno para as duas figuras e o mais provável é o senador chegar com a ficha de desfiliação e acompanhar o presidente da República, quando este decidir em que partido se filiará.

