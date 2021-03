Na noite desta quinta-feira 18, a juíza da comarca de Epitaciolândia deu parecer favorável para que o comércio e outros serviços no município permaneçam funcionando normalmente nos finais de semana e feriados, ao contrário do que recomenda o decreto governamental restringindo quase todos os tipos de serviços como forma de conter os índices crescentes de covid-no Acre.

O prefeito de Epitaciolândia Sérgio Lopes (PSDB), foi o único gestor acreano a tomar tal medida contrária ao decreto baixado pelo governador Gladson Cameli com regras mais rígidas aos somente nos fins de semana, feriados e pontos facultativos permitindo apenas a abertura de serviços essenciais, como hospitais, farmácias e funerárias.

Uma equipe de vereadores do município esteve à tarde no auditório da Câmara em reunião com Sérgio Lopes onde foi comunicado que o gestor havia acionado a justiça para que Epitaciolândia pudesse ter o comércio local funcionando normalmente.

Desde o final de semana passado as alegações do prefeito para não aderir ao decreto seguem na mesma linha de que os índices de casos nos meses de janeiro, fevereiro e março, caíram consideravelmente em comparação aos meses anteriores.

Na decisão da Juíza de Epitaciolândia, Dra. Joelma Ribeiro Nogueira, é solicitado que o Estado se abstenha de tomar qualquer medida que afronte, desrespeite ou inviabilize a eficácia do decreto municipal.

Fonte: Sentinela da Fronteira