A cena aconteceu durante a live semanal do ex-capitão, nesta quinta-feira (18) – Reprodução live – Foto: Reprodução live

Por Lucas Rocha, na revista Fórum – Em meio à crise vivida no sistema de saúde por conta da pandemia de Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro decidiu imitar uma pessoa com falta de ar para atacar o ex-ministro Henrique Mandetta.

A “imitação” acontece diante de um colapso no sistema de saúde que pode terminar com a falta de medicamentos necessários para a intubação com oxigênio.

“Se você começar a sentir um negócio esquisito lá, você segue a receita do ministro Mandetta. Você vai para casa, e quando você estiver lá… Ugh, Ugh, Ugh, com falta de ar, aí você vai para o hospital”, disse o presidente, imitando uma pessoa se sufocando. A cena aconteceu durante a live semanal do ex-capitão, nesta quinta-feira (18).

Faltam cilindros de oxigênio nos hospitais e este genocida vagabundo ainda tem a manha de imitar as pessoas com falta de ar. pic.twitter.com/aDSLq8WAmq — JornalismoWando (@JornalismoWando) March 19, 2021

E veja também no Plantão 3 de julho noticias:

Veja o Vídeo Abaixo: Polícia arrasta trabalhadores que protestam contra salários atrasados na Semsur; Prefeito Bocalom diz que tem irregularidades e PM diz que ação foi a pedido da prefeitura.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.