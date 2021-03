As duas presas acusadas de matar a colega de cela Jamilly Ferreira Barbosa, de 39 anos, na unidade feminina do Complexo Penitenciário de Rio Branco, foram ouvidas em audiência de instrução, na quarta-feira (17), pela 1ª Vara do Tribunal do Júri. com informações do g1 Acre.

Além das duas mulheres, três testemunhas também prestaram depoimento durante a audiência que ocorreu por videoconferência, por conta da pandemia.

A detenta foi achada morta no dia 22 de novembro do ano passado dentro de uma cela com um corte no pescoço. Em depoimento na delegacia, as companheiras de cela afirmaram que mataram Jamilly após ela jogar café quente no rosto de uma delas.

Esse teria sido o motivo para o crime. Além disso, as suspeitas alegaram que eram ameaçadas de morte por Jamilly e temiam ser mortas por ela enquanto dormiam.

Entramos em contato com o advogado das duas acusadas, Jorge Gomes de Freitas, mas ele disse que não iria falar com a imprensa.

Conforme a denúncia, as três presas tiveram uma discussão. Segundo o Tribunal de Justiça, as acusadas usaram uma lâmina de um aparelho de barbear para praticar o crime. Uma delas desferiu um golpe profundo no pescoço da vítima e depois, a outra acusada, cortou os dois pulsos da companheira de cela.

Para o Ministério Público do Acre, as denunciadas praticaram o crime com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. O órgão pediu a condenação das duas pelo Tribunal do Júri.

Ainda segundo o TJ-AC, a decisão de pronúncia, pela juíza Luana Campos, deve sair até o final da próxima semana.

