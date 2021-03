Assessoria – Na sessão da última terça-feira (16), o presidente da câmara municipal dos vereadores, Franciney Melo, apresentou um anteprojeto no qual institui o “Programa de castração referente ao controle populacional de cães no município de Cruzeiro do Sul”.

É de conhecimento de muitos que, atualmente, há uma grande quantidade de animais abandonados que vivem nas ruas. Eles podem sofrer e ocasionar acidentes no trânsito, além de outros problemas no que tange a saúde pública. Uma vez aprovado o projeto, o município terá uma política de castração desses animais; havendo como resultado, a redução da população canina.

“É triste chegarmos nos espaços públicos e sermos cercados por cães abandonados e sabermos que essa população só tem a crescer, aumentando assim um problema que já existe na atualidade. Com esse anteprojeto, iremos melhorar e, gradativamente, reduzir essa população canina”, declarou o vereador.

