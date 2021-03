Foi aprovado na sessão desta quinta-feira (18) da Câmara Municipal, requerimento de autoria do vereador Fábio Araújo, líder do PDT, para que o secretário Eracildes Caetano de Souza, da Secretaria de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Econômico (Safra) seja convidado a participar da sessão da próxima terça-feira (23) para explicar a situação dos permissionários do Shopping Popular.

Na última quinta-feira (11), o parlamentar relatou durante a sessão que foi procurado por eles porque estão se sentindo intimidados pela atual administração.

“A denúncia que recebi é de que o assessor jurídico é um delegado aposentado e ele está indo pra cima dos permissionários como se fossem criminosos. São mais de 50 permissionários sendo convocados, convidados por livre e espontânea pressão a prestar esclarecimentos na assessoria jurídica da Safra com relação a possível cometimento de infração. Precisamos de explicações sobre o que está, de fato, acontecendo, o porquê dessa falta de respeito com esse pais de famílias, que estão numa situação difícil, estão ali tentando tirar seu sustento, não estão conseguindo vender e ainda vem uma intimidação dessa por parte do Poder Público”, justificou.

