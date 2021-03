A Polícia Civil investiga o furto de 30 cilindros de gases medicinais e industriais de dentro de uma empresa da Parte Alta de Rio Branco. O crime ocorreu na madrugada de 4 de março. As investigações apontam que seis criminosos invadiram o local.

Desse total furtado, 15 eram cilindros pequenos e outros 15 grandes carregados de oxigênio, CO2, acetileno, além de outros utilizados em unidades de saúde e em indústrias.

Em entrevista à Rede Amazônica Acre, o delegado Nilton Boscaro, responsável pelas investigações, falou que a polícia utiliza imagens de câmeras de segurança para tentar identificar os suspeitos. Contudo, nem todas as câmeras próximas do local estavam funcionando.

“A área onde fica a empresa tem câmeras de segurança. Muitas imagens não são tão boas, não dá para identificar muita coisa, mas estamos em outras linhas investigatórias. Algumas câmeras do local estavam desligadas no dia, o que acaba atrapalhando muito as investigações. Temos algumas câmeras da rotatória que, infelizmente, estavam desabilitadas e não funcionavam e as próprias câmeras de comércios e residências não funcionavam no dia e isso tem atrapalhado, mas a Polícia Civil está empenhada nas investigações”, destacou.

Boscaro disse que para entrar no local os criminosos quebraram o cadeado do portão da frente da empresa, que não tem segurança. O delegado pediu ainda que a sociedade ligue para a polícia se tiver alguma informação sobre o crime.

“Infelizmente, não tivemos identificação dos suspeitos. Assim que tivemos conhecimento do furto a Polícia Civil se deslocou até o local, fez todo reconhecimento da área, continuamos comprometidos em busca de novas informações. Do G1 Acre

