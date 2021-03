Maquete virtual do novo pórtico do Parque Industrial de Rio Branco

“Um estado forte começa por um setor privado forte. O governo não consegue absorver toda a massa de trabalhadores, precisamos do empresariado forte para dar emprego e renda para as pessoas”.

O evento contou com a presença de várias autoridades do governo do Estado, tendo a Seict representação do secretário Anderson Abreu e dos diretores Érisson Calixto, Weruska Lima Bezerra e Rosemberg Aguiar. Também estavam presentes o secretário de Estado da Fazenda Rômulo Grandidier e o diretor do Departamento de Estradas de Rodagem Petrônio Antunes; José Adriano Ribeiro, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac); N Lima, presidente da Câmara de Vereadores de Rio Branco; e empresário Celestino Bento, entre outras autoridades e representantes do setor das indústrias.

A obra é um importante passo para o desenvolvimento do setor industrial acreano, contribuindo para dar maior segurança para empresários e trabalhadores. A reforma envolve 3 frentes: Prefeitura de Rio Branco (iluminação), Deracre (pavimentação) e Seict, que atua com o montante de R$1.466.769,04, obtidos por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e executado pelo Consórcio Aquiri e Adinn.

A expectativa de conclusão da revitalização do Parque Industrial de Rio Branco é de três meses, envolvendo as seguintes etapas: Novo Pórtico, com cobertura em estrutura metálica e guarita em alvenaria, gradil na parte frontal e mureta com grades de metalon, alambrados nas laterais: muretas com telas e muro nos fundos na divisa com a Cidade do Povo.

O discurso do secretário Anderson Abreu vai de encontro ao pensamento do governador Gladson Cameli, que desde o início de sua gestão tem dado especial atenção ao setor industrial, e por meio da Seict alcançou bons resultados, como a Nova Lei de Incentivo Fiscal, o Programa de Recuperação Fiscal do ICMS (parceria com a Sefaz), aumento significativo das Compras Governamentais em 2020, entre outros, com vários projetos importantes previstos para este ano.

A revitalização do Parque Industrial é mais uma iniciativa do Estado para fomentar o setor industrial, mostrando que o governo investe em todos os segmentos produtivos. O objetivo da gestão estadual é, num futuro próximo, transformar o espaço em Condomínio Industrial, para que os próprios empresários possam gerir o Parque Indústria com autonômia. As tratativas para isso estão programadas para os próximos meses, logo após a conclusão da revitalização.

Representantes do estado, prefeitura e classe empresarial reunidas no evento.

O que eles dizem

Anderson Abreu, titular da Seict

“Por conta dos problemas causados pela pandemia da Covid-19, as obras acabaram paralizadas, mas com o comprometimento de toda a equipe, enfim nosso objetivo saiu do papel. Muito em breve, queremos transformar o Parque objetivando reduzir custos em estoques, transporte e facilitar a integração entre os parceiros com o Condomínio Industrial. Com o apoio de todos, podemos muito mais, desenvolvendo nosso estado e potencializando todas as suas qualidades”

Celestino Bento, empresário

“Essa obra vai nos ajudar muito, a infraestrutura vai facilitar nosso trabalho. O investidor ver o Parque Industrial bem cuidado facilita para nós na hora de fechar o negócio.”

José Adriano Ribeiro, presidente da Fieac

“Agradecemos o Estado por mais esse investimento no setor industrial. Nós acompanhamos de perto as ações do poder público, e reconhecemos a importância dessa revitalização, que considero como importante primeiro passo para novos projetos.”

Petrônio Antunes, diretor do Deracre

“Parabenizo o secretário Anderson Abreu e corpo técnico da Seict por conseguir essa licitação em meio a pandemia em que vivemos. Sabemos das dificuldades do período, mas reconhecemos o esforço para dar a infraestrutura necessária para que a indústria se desenvolva no estado”

Rômulo Grandidier, titular da Sefaz

“O papel do Estado é dar a infraestrutura para que os empresários possam desenvolver seu trabalho, e é isso que faz o governo de Gladson Cameli através das secretarias. Atuamos juntos por um Acre cada vez mais forte e desenvolvido”

N Lima, presidente da Câmara de Rio Branco

“Essa iniciativa é importantíssima pelo momento em que passamos, principalmente com a insegurança que temos no Parque Industrial.”

