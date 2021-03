Assessoria – Localizada às margens do Rio Tejo, na Reserva Extrativista do Rio Juruá, a Vila Restauração foi o destino do governador Gladson Cameli na manhã desta quinta-feira, 18.

Também acompanharam o governador o presidente da Assembleia Legislativa, Nicolau Júnior; o deputado estadual Wagner Felipe; o prefeito de Marechal Thaumaturgo, Isaac Piyãko; o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Ronald Polanco; o procurador de Justiça Samy Barbosa; o presidente do Deracre, Petronio Antunes; e os secretários Flávio Silva, da Casa Civil, e Silvania Pinheiro, da Comunicação.

A obra será executada em etapas, e na primeira fase vai instalar 600 placas com capacidade de gerar 45 kWh, suficientes para ofertar energia elétrica 24 horas por dia. Hoje a comunidade é atendida por uma usina a base de combustível, que funciona somente três horas e meia durante a noite.

“Esse projeto começou a ser desenhado em 2019. Vamos construir uma usina solar que vai fornecer energia sustentável. É um projeto inovador e escolhemos o Acre porque esta região vive em perfeita harmonia com a floresta”, disse o presidente da Energisa.

O prefeito de Thaumaturgo, município responsável pela administração da Vila, lembrou o quanto essa obra era esperada pela comunidade. Há mais de 25 anos os moradores sonham com energia elétrica disponível 24 horas por dia e agora, presume ele, a espera está perto de terminar.

“Quando essa energia chegar à casa dos moradores vai estar chegando o fim de uma longa espera. É uma luta de todos, mas o governador foi muito importante. Aqui nós estamos no coração da reserva extrativista e esse projeto vai ser modelo para a Amazônia“, acredita Isaac.

O governador Gladson Cameli lembrou que a implantação da rede de energia foi uma promessa de campanha que começou a ser cumprida com o apoio da Energisa. Quando usou a palavra, ele fez referência às suas raízes, e recordou que a família do seu pai é natural daquela região.

“Gente, eu sinto falta de estar mais próximo do povo que me deu a oportunidade de ser governador, mas neste momento vocês sabem que é impossível. Eu sei o que essa obra representa, porque minha família é daqui, das barrancas do Juruá. A Energisa tem sido uma grande parceira. Quero aqui agradecer ao presidente pelo empenho e pelo compromisso e pedir a vocês que se cuidem. A energia já tá chegando e em breve vamos trazer mais investimentos pra vocês” , disse.

Operação Apoio chega a Marechal Thaumaturgo

O repasse de recursos financeiros do Estado para os municípios atuarem no enfrentamento e combate à dengue e outras doenças no interior do Acre beneficiou nesta quinta-feira, 18, a cidade de Marechal Thaumaturgo. Durante agenda na Vila Restauração, o governador Gladson Cameli e o presidente do Deracre, Petronio Antunes, assinaram, com a prefeitura local, um convênio liberando R$ 50 mil. O dinheiro, explicou Petrônio, deve ser aplicado em operações de retirada de entulhos, limpeza de ruas e desobstrução de bueiros. O prefeito Isaac Piyãko disse que aguardava ansioso pelo repasse, porque pretende aproveitar o início da estiagem para executar os serviços. Marechal Thaumaturgo tem cerca de 19 mil habitantes e a maioria reside na zona rural. Recuperação da pista de pouso da Vila Restauração

Ainda na visita à Vila Restauração, o governador Gladson Cameli assinou ordem de serviço para obras de recuperação da pista de pouso da comunidade. A Vila é isolada, encravada na Reserva Extrativista do Alto Juruá, aonde só é possível chegar de barco, saindo de Thaumaturgo, ou de avião. Atualmente a pista não oferece condições normais para pouso e decolagem. A revitalização será executada pelo Deracre.