O Prefeito Sérgio Lopes recebeu em seu gabinete o Sr. Leandro da Silva e Silva, para firmarem um contrato de seção de terras para a construção de uma escola na comunidade Chico Menezes na Colocação Nabal dentro da Reserva Chico Mendes.

A Escola Professor José Damasceno será construída pela Prefeitura de Epitaciolândia, com o apoio da comunidade local e proporcionará o acesso à educação a todas as famílias que residem na comunidade ou próxima a ela.

O Prefeito Garantiu todo apoio e fornecimento de insumos para a retirada da madeira, telhas, pregos etc. E a comunidade entrará com parte da mão de obra, além disso, estão doando um hectare de terra onde será construída a referida escola.

“Notícias desse tipo alegram o meu coração, pois me sinto realizado em colaborar, enquanto representante do nosso município com o desenvolvimento da nossa população, isso demonstra a confiança na nossa gestão, essa parceria será fundamental para que a comunidade possa ter acesso à educação!” Disse Sérgio Lopes.

