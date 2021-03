Com o título máscaras pela vida, o médico infectologista e deputado estadual, Jenilson Leite, realizou na manhã desta quinta-feira, 18, no Terminal Urbano de Rio Branco, uma blitz educativa para conscientizar as pessoas usarem máscaras em locais públicos da cidades. No ato, foram distribuídas mais máscaras.

“Essa blitz educativa é uma forma de nós chamarmos a atenção da população para que elas usem a máscara nos locais públicos” disse o deputado, que ainda lembrou que os hospitais, públicos e privados do Acre, estão em sua capacidade máxima de atendimento.

“Já estamos com os hospitais com a capacidade máxima de atendimento e ainda temos o agravante dos profissionais de saúde chegando a exaustão”, completou o parlamentar.

Jenilson que atua na linha de frente no combate ao covid-19 no Pronto Socorro, lembra que no ano de 2020 a Assembleia Legislativa aprovou uma lei de uso obrigatório em espaços públicos.

“Há uma lei aprovada por todos os deputados estaduais sobre o uso de máscara obrigatório em espaços públicos e neste ano eu solicitei via requerimento que o Governo do Acre realize blitz educativas, mas enquanto não temos essas blitz, nós estamos fazendo nossa parte, orientando e distribuído máscaras a população”, desacatou.

As blitz estarão sendo feitas nos principais pontos da cidade de Rio Branco. “Iniciamos hoje aqui no terminal e estamos já programando para fazermos em outros locais de maior concentração de Rio Branco”, finalizou o médico.

