Serra do Divisor possui um cardápio de caminhadas, cachoeiras, cavernas e história – Foto: Marcos Vicentti

A edição de março da clássica revista Duas Rodas trouxe uma matéria de destaque com nove páginas sobre a Ride Expedition Amazônia, uma jornada de aventuras e belezas que começou saindo de Rio Branco e terminou no Parque Nacional da Serra do Divisor, a deslumbrante unidade de conservação de proteção integral da natureza localizada no Estado do Acre, na fronteira com o Peru.

A reportagem, assinada por Cícero Lima e com fotos de Marcelo Vigneron, foi realizada a partir de um convite a Cícero a dois amigos acreanos, Oswaldo Dias, da Star Motos, e Cassiano Marques, da EME Amazônia. O grupo de dez motos e duas picapes de apoio acessou a BR-364, vislumbrando a Floresta Amazônica, as pequenas cidades do interior, suas vilas, além de experimentar prazeres tipicamente nortistas, como comer a “baixaria” no café da manhã, desfrutar pesqueiros e banhos de açude.

“Realmente é um Brasil pouco conhecido que se descortinava à frente do meu capacete. E havia outras surpresas pelo caminho”, destacou o jornalista.

A reportagem especial se debruça por locais do Acre de grande destaque turístico, como a Área de Proteção Ambiental do Rio Croa e a tão almejada Serra do Divisor, onde, após dez horas de barco, chegaram à Pousada do Miro, e teriam um vasto cardápio de caminhadas, cachoeiras, cavernas e até a visita a uma curiosa construção – fruto da exploração do petróleo na década de 1.930.

Com ainda muitas surpresas e experiências relatadas na matéria, a viagem ainda terminaria com um passeio de balão, passando rente à copa das árvores, apreciando os pássaros e toda beleza do dia que se inicia.

“Foi uma viagem muito diferente de tudo o que eu vivi. Uma aventura com mordomia, que foi coroada com um dos momentos mais legais da minha carreira de jornalista especializado”, completou Cícero Lima em seu relato.

A secretária de Empreendedorismo e Turismo do Acre, Eliane Sinhasique, destacou que ver o Acre descrito de maneira tão aventureira, com uma viagem de descobertas e emoções, foi bastante renovador. Para ela, quanto mais visibilidade o Acre tiver, mais pessoas sentirão vontade de conhecer o estado e suas belezas.

“A visibilidade que a revista Duas Rodas deu ao Acre com essa matéria é muito especial, porque são os relatos de experiências que impactam a vida das pessoas e é isso que atrai turistas hoje em dia. Estar no Acre é se encantar com a nossa natureza, cultura e culinária. No turismo de aventura e no ecoturismo, o Acre tem sido campeão”, avalia a secretária.

E veja também no Plantão 3 de julho noticias:

Veja o Vídeo Abaixo: Polícia arrasta trabalhadores que protestam contra salários atrasados na Semsur; Prefeito Bocalom diz que tem irregularidades e PM diz que ação foi a pedido da prefeitura.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.