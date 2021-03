Na 3ª Sessão Ordinária da Câmara de Brasiléia, a Vereadora Neiva Badotti no uso da Tribuna fez várias reivindicações pertinentes ao povo de Brasiléia, dentre elas, destaco o LAFRON (Laboratório de Fronteira), um órgão importante para a regional Alto Acre, principalmente para o nosso município Brasiléia.

Há tempos que o LAFRON pede socorro, vive mendigando um espaço físico próprio para poder oferecer um serviço essencial e de qualidade para o nosso município, principalmente em tempos de Pandemia.

Veja Abaixo Matéria Relacionada:

O LAFRON é de competência dos três poderes, municipal, estadual e federal, mas vive momentos difíceis. Já funcionou provisoriamente em vários locais, no centro de Brasiléia sofreu com a última alagação depois no velho Raimundo Chaar em sala sem o mínimo de condições e hoje se encontra no Hospital Regional em uma pequena sala mas fica impossibilitado de exercer maiores serviços por causa de toda sua mobília que é de grande porte e está parado nos corredores por não caber na sala.

Eu já pedi socorro a prefeita através de documentos desde o ano passado mas nunca obtive respostas, estamos perdendo tempo, pois o LAFRON oferece várias sorologias como exame de carga viral, hepatites A, B, C e Delta, atendimento às grávidas com exames de pré-natal, exames para dengue, chikungunya, zica e poderíamos estar oferendo exames para covid, mas por falta de local adequado estamos sem esses serviços.

E veja também no Plantão 3 de julho noticias:

Veja o Vídeo Abaixo: O prefeito de Rio Branco Tião Bocalom, permitiu o uso de sprays de pimenta e cassetetes contra trabalhadores que cobravam seu direito, pois estão com o salário atrasado e o prefeito não paga a empresa responsável. Diz Garis

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja Abaixo Matéria Relacionada: