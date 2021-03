As fiscalizações acontecem na capital e nos municípios do interior. A medida vale para locais públicos ou privados.

Assessoria – Publicada no Diário Oficial no dia 10 de setembro de 2020, a lei de n°3.647 estabelece, em todo o Estado do Acre, o uso obrigatório de máscaras de proteção, seja em espaços públicos ou privados.

Visando a efetividade do que determina a lei e a fim de evitar a disseminação do vírus, o governo do Estado, por meio das forças integradas de segurança pública, iniciou na segunda-feira, 15, ações de fiscalização mais rígidas, com notificação, em caso de descumprimento ao uso de máscaras.

O valor da multa é de R$ 74, 47 e será aplicada nos casos em que o cidadão desobedecer a advertência dada pela autoridade pública, determinando o uso imediato do acessório de proteção. Após o procedimento, o cidadão será notificado em um prazo de 30 dias, para que possa efetuar o pagamento ou apresentar defesa impugnando os termos do auto de infração.

A regra vale para qualquer deslocamento em ambientes comuns de acesso ao coletivo, portanto a medida é válida também dentro de estabelecimentos comerciais, condomínios, apartamentos, prédios ou similares, além de veículos particulares ou transportes públicos. “No primeiro momento, a abordagem será de conscientização, e a autoridade informará sobre a obrigatoriedade do uso da máscara. Em caso de desobediência ou reincidência, o cidadão será notificado”, explicou Maurício Pinheiro Soares, secretário adjunto de Justiça e Segurança Pública.

Pessoa Jurídica

A entrada ou permanência de pessoas sem o uso da máscara em estabelecimentos comerciais são de responsabilidade do proprietário, portanto, caso verificado o descumprimento das medidas sanitárias, a empresa também receberá notificação de multa referente a cada pessoa que não esteja usando o acessório de proteção facial obrigatório contabilizada nas dependências do estabelecimento, entre outras medidas.

Exceções

Não será multado o cidadão que retirar a máscara provisoriamente para o consumo de produtos alimentícios, nas dependências de bares, restaurantes ou estabelecimentos similares. A mesma regra também vale para motoristas de veículos automotores que estiverem sozinhos no interior do transporte e com vidros levantados.

E veja também no Plantão 3 de julho noticias:

Veja o Vídeo Abaixo: O prefeito de Rio Branco Tião Bocalom, permitiu o uso de sprays de pimenta e cassetetes contra trabalhadores que cobravam seu direito, pois estão com o salário atrasado e o prefeito não paga a empresa responsável. Diz Garis

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.