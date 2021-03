A Assembleia Legislativa do Acre (ALEAC) foi uma das instituições que participou no final da tarde desta terça-feira, 16, do encontro envolvendo representantes dos poderes judiciário, executivo e legislativo que fez uma avaliação do enfrentamento da Covid-19 até o momento no estado e discutiu novas alternativas para tentar barrar a pandemia.

Nicolau Júnior, presidente da Aleac, representou todos os 24 deputados estaduais e ressaltou que apesar do difícil momento a presença de representante de todos os poderes representa a união de todos os acreanos no enfrentamento à pandemia.

“Enquanto presidente da Aleac levei a mensagem de que estamos unidos para que possamos vencer essa pandemia e vamos continuar lutando em favor das vidas das famílias acreanas. Nosso compromisso é ajudar para que o governo consiga ser o mais eficaz possível no combate à essa doença. Fizemos isso com a nossa comissão que visitou hospitais, identificou as principais demandas e por meio de um relatório ajuda o governo com o apontamento das principais demandas de quem está na linha de frente”, afirma Nicolau.

Veja Abaixo Matéria Relacionada:

E veja também no Plantão 3 de julho noticias:

Veja o Vídeo Abaixo: O prefeito de Rio Branco Tião Bocalom, permitiu o uso de sprays de pimenta e cassetetes contra trabalhadores que cobravam seu direito, pois estão com o salário atrasado e o prefeito não paga a empresa responsável. Diz Garis

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.