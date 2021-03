A prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria de Saúde, Secretaria de Obras e Secretaria de Meio Ambiente, em parceria com o Governo do Estado, através do Programa de Apoio Emergencial aos Municípios, iniciou o Mutirão Cidade Mais Limpa – Combate à Dengue.

O objetivo do mutirão é evitar a proliferação do mosquito da dengue, diminuição dos casos, tendo em vista que nos meses de janeiro à março houve mais de 250 casos confirmados de dengue na cidade.

“Hoje estamos aqui lançando um grande mutirão de combate à DENGUE que também é um problema de saúde aliado à COVID-19. Além disso, estamos ampliando, com maquinários, o MUTIRÃO CIDADE MAIS LIMPA. Mas peço encarecidamente que os moradores façam sua parte: retire os entulhos de seu quintal, pneus e garrafas, evitando que a dengue se prolifere ainda mais”, afirmou o prefeito Jerry Correia.

E veja também no Plantão 3 de julho noticias:

