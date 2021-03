Durante a sessão ordinária que aconteceu de maneira virtual (por conta da pandemia) na manhã desta quarta-feira (17), a deputada estadual Maria Antônia (PROS) iniciou o seu pronunciamento fazendo uma reiteração de uma solicitação que a parlamentar havia solicitado em outro momento e que até o presente momento não foi atendida.

A reiteração da deputada Maria Antônia trata-se da implantação de uma base do Instituto Médico Legal na região do Alto Acre para que o Governo do Estado por meio do setor competente possa colocar uma unidade do IML naquela região para suprir a demanda e o transtorno das famílias que sofrem suas perdas.

“Nós sabemos que a situação do IML no Alto Acre é um problema muito grandes, pois toda vez que lamentavelmente acontece uma morte violenta naquela região, seja em: Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia ou Xapuri, as vítimas precisam ser transladadas para a capital Rio Branco, para que seja feito todos os procedimentos necessários e só então ser liberado para as famílias, o que gasta tempo e muito sofrimento para as famílias e amigos. Então acredito que seja de extrema importância a implantação de uma unidade do IML naquela região”, destacou a parlamentar.

Maria Antônia ainda durante seu momento de fala, Ela prestou as suas condolências à companheira Luiza Carlota que perdeu o seu filho no último domingo por conta de um suicídio, o caso abalou todos os familiares e amigos da vítima e sobretudo Luiza que é mãe do jovem Odeones Silva.

“Sabemos que a dor da perda é muito difícil e mais doloroso ainda é quando se trata da perda de um filho, pois é uma situação que não está de acordo com o ciclo da vida que é o inverso, eu e minha família lamentamos profundamente e pedimos a Deus que dê o conforto que somente ele é capaz”, concluiu a deputada Maria Antônia.

