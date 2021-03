A deputada estadual Maria Antônia (PROS) aproveitou a sessão que aconteceu de forma virtual, para reiterar o pedido de apoio do Governo do Estado para que ajude a sede do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase (MORHAN) que se encontra com muitas dificuldades em sua estrutura.

A parlamentar já havia solicitado em outro momento e hoje pediu novamente pois a situação da estrutura da Sede está muito comprometida, a ponto de não ter como receber as pessoas atingidas pela Hanseníase e estendendo esse pedido de ajuda, Maria Antônia aproveitou também para que se caso o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, sentir a sensibilidade e puder ajudar nesta causa que assim o faça.

“Este é o momento de nos ajudarmos, pois além das dificuldades que estamos enfrentando por conta da pandemia, as necessidades não param de chegar. Hoje a sede dos nossos amigos que foram afetados pela hanseníase está impedida de recebe-los, eu mesma já ajudei e ajudo sempre que posso, sempre estou lutando por essa causa, e o morhan obteve ajuda, mas não é o suficiente! Essa é uma situação que sempre vai se repetir e nós devemos dar o apoio necessitado. Sobre a reforma da sede, espero que o governador acate nossa indicação, pois essas pessoas já passaram por muitas dificuldades e merecem nosso respeito”, destacou a parlamentar.

Vale destacar que a deputada Maria Antônia no início de seu primeiro mandato, adotou a causa do MORHAN e desde então vem caminhando junto com este projeto, defendendo os interesses deste Movimento que visa ajudar as pessoas afetadas pela doença e sobretudo valorizar a história batalhadora dessas pessoas que tanto sofreram.

O MORHAN é uma entidade sem fins lucrativos e por este motivo precisa da ajuda dos Poderes públicos das mais diferentes esferas. Suas atividades são voltadas para a eliminação da Hanseníase, através de atividades de conscientização e foco na construção de políticas públicas eficazes para a população.

